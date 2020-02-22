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Оружие, из которого расстреливали людей на Майдане, до сих пор не нашли - прокурор

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Оружие, из которого расстреливали людей на Майдане, до сих пор не нашли - прокурор
Руководители МВД в феврале 2014-го раздали титушки более 150 автоматов. Фото: 24 канал

До сих пор не нашли более 150 автоматов Калашникова, которые в феврале 2014-го руководители МВД раздали титушкам.

"В ночь на 20 февраля в Ботаническом саду собрали титушок. За 7-8 часов до активной фазы противостояния на Институтской человеку, который занимался организацией этого собрания, сказали, что нужно раздать оружие и идти с ним убивать. Однако человек сказал, что речи об этом не было - роль титушок заключалась в провоцировании конфликтов или применении насилия. Дословно его ответ звучал так: "Мы не подписывались убивать", - заявил прокурор по делам Майдана Алексей Донской в ​​эфире "1+1".

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По его словам, после 48 убитых и более 80 раненых из огнестрельного оружия на Майдане руководство МВД раздали титушкам 156 автоматов Калашникова и более 40 тыс. патронов. Оружие до сих пор не нашли.

"Дело находится в суде с января 2016-го и не сдвинулось с подготовительной стадии из-за злоупотребления адвокатов. Если, как нам сейчас пытаются доказать, это был государственный переворот, то как в эту схему вписывается выдача титушкам такого количества оружия, с которого в Киеве могли начаться такие же события, как в Крыму и на Донбассе, только раньше?", - говорит Донской.

20 февраля 2014 года Украина пережила трагический этап Революции достоинства. В центре Киева от огнестрельных ранений погибли 47 человек, более тысячи получили ранения.

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