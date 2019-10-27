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&quot;Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане&quot; - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
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воскресенье, 27 октября 2019 13:13

"Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане" - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
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Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Фото: Facebook
Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили рок-мюзикл о Майдане Got to Be Free.

"Сильно, проникновенно до мурашек, очень талантливо. Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, упрямство бороться за страну", - написал он в Facebook.

Порошенко заявил, что именно такие представления ему хотелось бы видеть в Театре на Подоле.

"Какие правдиво показывают, какой в ​​действительности является современная Украина по духу, с каким огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев. Кстати, следующий показ в Театре на Подоле состоится 21 ноября - хорошая альтернатива концерта хору имени Веревки", - написал Порошенко в соцсети.

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Петр Порошенко с женой поблагодарили актерам Марьяне Богун, Дмитрию Линартовича, Георгию Хостикоеву, Елене Дьяченко, Сергею Юрченко и автору идеи Владимиру Лавренчуку.

"Благодарен господину Владимиру за подарок - обломок мостовой с Институтской. Это - хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и ни в коем случае не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе. Искренне советую прийти на Got to be free в театр на Подоле, а скоро, надеюсь, и в других городах Украины", - подытожил он.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в Верховную Раду с проектом, который подготовила его партия "Европейская солидарность" по вступлению в НАТО. Парламентарии предлагают Верховной Раде обратиться к НАТО, чтобы там предоставили план действий для членства в Альянсе, об этом сообщил Петр Порошенко в видеообращении в Facebook.

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