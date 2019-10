"Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане" - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free

Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили рок-мюзикл о Майдане Got to Be Free.

"Сильно, проникновенно до мурашек, очень талантливо. Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, упрямство бороться за страну", - написал он в Facebook.

Порошенко заявил, что именно такие представления ему хотелось бы видеть в Театре на Подоле.

"Какие правдиво показывают, какой в ​​действительности является современная Украина по духу, с каким огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев. Кстати, следующий показ в Театре на Подоле состоится 21 ноября - хорошая альтернатива концерта хору имени Веревки", - написал Порошенко в соцсети.

Петр Порошенко с женой поблагодарили актерам Марьяне Богун, Дмитрию Линартовича, Георгию Хостикоеву, Елене Дьяченко, Сергею Юрченко и автору идеи Владимиру Лавренчуку.

"Благодарен господину Владимиру за подарок - обломок мостовой с Институтской. Это - хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и ни в коем случае не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе. Искренне советую прийти на Got to be free в театр на Подоле, а скоро, надеюсь, и в других городах Украины", - подытожил он.

