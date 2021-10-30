Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19

Показали, кто сильнее заболеет. Фото: Reuters

Шансы повторно инфицироваться Covid-19 выше у ранее болевших и противников вакцинации.

Они болеют в 5,49 раза чаще, чем полностью вакцинированые, говорится в выводах исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Среди госпитализаций с заболеванием Covid-19 среди взрослых в возрасте старше 18 лет, предварительное инфицирование или вакцинация которых произошло на 90-179 дней раньше, скорректированые шансы лабораторно подтвержденного Covid-19 среди невакцинированных взрослых с предварительной инфекцией SARS-CoV-2 в 5,49 раз выше, чем шансы среди полностью вакцинированных реципиентов мРНК-вакцины против Covid-19, которые не имели предварительной документированной инфекции.

Ученые рекомендуют всем вакцинироваться против Covid-19 как можно скорее, включая невакцинированных лиц, ранее инфицированных SARS-CoV-2.

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Многие больные коронавирусом начали жаловаться на сильную тошноту. Поэтому им тяжело есть и пить. Большинство основных симптомов коронавируса почти не изменились – это кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.