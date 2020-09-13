Онкобольная Заворотнюк похвасталась подарком дочери

Анастасия Заворотнюк празднует годовщину свадьбы с мужем. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк празднует годовщину свадьбы с мужем.

Пара в официальном браке уже 12 лет. Звезда опубликовала в Instagram фотографию осенней аппликации. Ее сделала дочь Заворотнюк, которой в октябре исполнится всего два года.

"Подарок от дочери на 12-летие свадьбы. И просто лучшая творчество", - отметила актриса в подписи к фото.

Анастасия Заворотнюк празднует годовщину свадьбы с мужем. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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Ранее сообщалось, что осенью 2019 в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализацию. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях.