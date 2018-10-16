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вторник, 16 октября 2018 22:31

"Он продолжает работать несмотря на физическую боль": заключенный Сенцов написал 5 сценариев, сборник рассказов и роман

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&quot;Он продолжает работать несмотря на физическую боль&quot;: заключенный Сенцов написал 5 сценариев, сборник рассказов и роман
Украинский режиссер Олег Сенцов продолжал работать даже во время объявленной голодовки. Фото: image.zn.ua

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов за период заключения написал пять сценариев, сборник рассказов и роман.

"Меня очень радует, что Олег продолжает работать и продолжал работать все время голодания. Хотя я знаю, как ему было физически тяжело, когда он даже лишний раз старался не вставать", - рассказала его сестра Наталья Каплан.

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Каплан добавила, что все написанные им в заключении сценарии и рассказы остаются в колонии:

"Олег не отправляет это все из тюрьмы. Он говорит: "Мое творчество выйдет вместе со мной". В своем завещании он указал того, кто будет заниматься его творчеством в случае его смерти. Но ее я пока не буду называть. Это близкая подруга Олега. Мы не знаем, о чем он там пишет. Олег говорил, что один из сценариев - это такой детский фильм для взрослых, о мальчике, о его жизни.

По словам Каплан, он не пишет о тюрьме.

Олега Сенцова осудили в России до 20 лет лишения свободы 25 августа 2015. Его признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и ​​подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.

5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно. Поэтому он вынужден прекратить голодовку с 6 октября.

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16
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