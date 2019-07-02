Окурки из квартиры Тымчука пойдут на ДНК-экспертизу

В квартире Тымчука обнаружили 4 окурка. Фото: Слово и Дело

Суд назначил ДНК-анализ по делу гибели народного депутата "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

Экспертиза должна показать, есть ли на окурках из квартиры Тымчука следы генетического материала нардепа, его гражданской жены или кого-то другого, сообщила LIGA.

При осмотре места происшествия изъято 2 окурка сигарет Captain Black, окурок Philip Morris и окурок в пепельнице со стола на балконе, переоборудованном под комнату.

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Суд наложил арест на имущество, которое было изъято при осмотре места трагедии. Среди них пистолет "Форт-17", который извлекли из-под тела, гильзу у левой ступни Тымчука, пулю из-под подушки на кровати в спальне, магазин к пистолету с пятнами бурого цвета, который лежал между ногами погибшего, а также 10 патронов с LCW9x18 из магазина к пистолету и патрон с пола в спальне.

Арест также наложен на окурки, одежду, в которой был Тымчук, 2 нотбука, 3 флеш-карты, моноблок из балкона и сервер видеонаблюдения из гостиной.

19 июня погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" 46-летний Дмитрий Тымчук. С огнестрельным ранением головы его нашла жена Анна в квартире на столичном бульваре Перова. Правоохранители говорят, он чистил наградной пистолет и случайно выстрелил. Кроме версии о несчастном случае, рассматривают убийство и самоубийство.