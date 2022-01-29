Оккупанты захватили двух украинских рыбаков - омбудсмен

Денисова заявила, что оккупанты захватили украинских рыбаков. Фото: Украинская правда

Российские пограничники захватили двух украинских рыбаков.

"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись", – в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По предварительной информации омбудсмена, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Рыбаков захватили российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона.

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По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса о насильственном исчезновении. Украинская власть делает все возможное для защиты прав украинских рыболовов и их возвращения домой.

"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", – написала Денисова.

В России и в ОРДЛО незаконно содержатся 444 политзаключенных и заложников. Из всех политзаключенных по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследуют 130 украинцев.