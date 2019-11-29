Офис Укргаздобычи обыскали: подробности

Обыски "Укргаздобычи" прошли утром 29 ноября. Фото: Укрінформ

Служба безопасности Украины и Нацполиция обыскали офис Укргаздобычи.

Обыски прошли утром 29 ноября, передает "РБК-Україна".

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Правоохранители изъяли компьютерную технику.

В Укргаздобыче отмечают, что во время обысков сотрудничали с СБУ и Нацполициею. Предоставили всю необходимую документацию.

Схему отмывания денег в Укргаздобыче СБУ обнаружила в сентябре. Чиновники компании присваивали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения в Полтавской области. Их действия навредили экологии. Ведь отходы относятся к особо опасным. Требуют специальной процедуры утилизации.