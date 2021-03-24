Офис президента отмывают 3-й день: фото

В Киеве 3-й день продолжается очистка здания Офиса президента от надписей, сделанных во время акции в поддержку Сергея Стерненка 20 марта.

Для удаления надписи обрабатывают специальным химическим веществом, заклеивают пленкой для усиления эффекта, а затем смывают струей пара под давлением. Об этом сообщает LB.ua.

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К очистке здания привлекли общественных активистов и клининговую компанию.

По предварительным оценкам, отмывать ОП будут около 4 дней.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов,"руками которой был заключен Стерненка "