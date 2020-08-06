Один из руководителей Государственной экоинспекции в Сумской области поймали на взятке

Злоумышленника задержали во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города. Фото: Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"По предварительной версии следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством. За вознаграждение чиновник не отражал в актах проверок выявлены превышения допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и способствовал получению разрешений на проведение вредных работ. Такие действия могли привести к обострению экологической ситуации в регионе и нанести вред здоровью местного населения ", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в центре Сум во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. Причастность других должностных лиц экологической инспекции в коррупционной схемы проверяется.

Чиновника Департамента регионального развития КОГА задержали на взятке в 200 тыс. Грн. Сейчас в помещении департамента проводят обыски, проводятся следственные действия.