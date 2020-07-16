Один донор спас четыре жизни: подробности

В Киеве провели уникальные операции впервые за долгое время. Фото: Reuters

Впервые за последние 15 лет в Киеве, в Институте сердца МОЗ Украины и Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова провели уникальные операции и пересадили сердце, почки и печень.

Так, врачи сделали пересадку указанных органов от одного донора и спасли жизни четырех пациентов. Об этом сообщает ТСН.

Год назад одному из пациентов, которому сейчас 62 года, сообщили, что его сердце, надо заменить. Поэтому его родные согласились на трансплантацию органов. Больному становилось все хуже. Когда нашелся донор, его срочно вызвали в медучреждение. Почки пересадили мужчине и женщине, печень - еще одной пациентке.

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Как отмечается, человек, который стал донором был в больнице скорой медицинской помощи. Он туда попал несколько дней назад с черепно-мозговой травмой. К сожалению, врачи констатировали смерть мозга.

"Смерть головного мозга - это когда погибла кора головного мозга, подкорковые структуры и ствол головного мозга. То есть, все мозг погиб. Это уже мертвый человек", - рассказывает завотделением интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Игорь Малыш.

15 июля Кабмин обновил перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. К нему добавили еще 12 больниц.