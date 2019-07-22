"Очень трогательно и искренне": в Украине впервые заключили однополый брак

Фото: Информатор

На Кураж Базаре в Киеве 20 июля состоялся первый в Украине однополый брак.

Девушки Ночек и Алена сыграли свадьбу прямо на барахолке. Они обменялись кольцами и произнесли клятвы.

"Все было по-настоящему, очень трогательно и искренне. Невест приветствовали десятки счастливых гостей. Звучала чудесная музыка, первыми перед всеми присутствующими появились маленькие ангелы (детки), они рассыпали тысячи сердечек вокруг. За ними появились и главные героини праздника. Сначала Алена в сопровождении брата, а потом и Ночек в сопровождении сестры", – пишут журналисты.

Алена и Ночек подписали документы, которые отправят в Португалию, после чего новобрачные смогут получить свидетельство о браке.

После официальной части обе сначала кинули в толпу букеты. Потом девушки сняли друг с друга подвязки и также кинули их для холостых парней.

В Ровно боец 1-й государственной пожарно-спасательной части города Андрей Хиночек женился с невестой Яной Степанюк. Жених и невеста приехали в ЗАГС на пожарной машине.