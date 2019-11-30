Обыски в Укргаздобыче: правоохранители назвали причины

Назвали причины обысков в Укргаздобыче. Фото: РБК

Нацполиция и СБУ провели обыски в Укргаздобыче в рамках расследования дела по факту растраты должностными лицами средств в особо крупных размерах.

Как отмечается, преступление было совершено по предварительному сговору с представителями коммерческих структур при закупке товаров по завышенным ценам. Об этом сообщает Главное следственное управление Нацполиции.

"В рамках уголовного производства следователи провели обыски в офисных помещениях АО "Укргаздобыча". Процессуальные меры имели целью выявления и фиксации сведений о совершении уголовного преступления, а также получение доказательств противоправных действий должностных лиц АО", - говорится в сообщении.

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Обыски проводились на основании постановлений следственного судьи Печерского райсуда Киева. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы о поставках товаров в пользу общества.

Служба безопасности Украины и Нацполиция обыскали офис Укргаздобыча. Обыски прошли утром 29 ноября.