Обыски в Гонтаревой: в ГБР назвали причину

В ГБР подтвердили обыск в Гонтаревой. Фото: Newsone

В Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Как отмечается, соответствующие следственные действия совершили в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц Правления Национального банка в 2016 году. Об этом рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Укринформ.

"ГБР проводит обыски в помещениях "Укроборонпрома", а также в помещениях других участников уголовного производства, среди которых есть и Валерия Гонтарева", - отметила она.

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По словам пресс-секретаря, разрешение на проведение следственных действий предоставил суд.

Правоохранители провели обыски по месту прописки Валерии Гонтаревой в Киеве. При этом Гонтарева заявила, что в этой квартире никого не было, поскольку она не живет там уже почти год.