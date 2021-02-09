Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей

Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко "Максимум, который должен осознать человек: я - это я. Ничего другого больше" - Александр Фразе-Фразенко

Пока мы не сбросим советских идолов, до тех пор не будем знать исторической правды. Так считает режиссер Александр Фразе-Фразенко. О героях в псевдогероях он рассказал в интервью Gazeta.ua.

Период начала ХХ века был невероятно запутанным для осознания "кто есть кто" не только в Украине, но и во всем мире. Канонизированные имена в нашей истории формировались и закреплялись в сознаниях людей под бдительным оком советской машины. Немыслимые стратегические ходы, которые они тогда воплощали, просто не помещаются в голове. Бандера - это тоже советский идол. Его создала советская система. Он представлен как негативный для системы, но он тоже созданный ею для того, чтобы запугивать людей. Он не сделал в своей биографии ничего такого, чтобы считать его такого масштаба злом для советской системы. В чем вся боязнь персоны Бандеры? Потому что - что? Бандера не сделал в своей биографии ничего такого, чтобы считать его такого масштаба злом для советской системы. В чем вся боязнь персоны Бандеры?

Это миф.

Правильно, это миф, который создали в кулуарах КГБ для хохлов, чтобы заместить им реальных персонажей, которые могли бы стать двигателями для украинцев: "О, они смогли. Да и мы же сможем". Вместо них дают тупикового персонажа, и из него уже никуда не выйдешь. Потому что он тебе не указывает никаких путей развития. Общество ставит таких героев, которые ему выгодны. Потому что лучше, когда люди зазомбированные и делают то, что им говорят. Когда объясняешь это, люди сразу возмущаются, что ты посягаешь на святое. Так же упрекали меня за Чубая: я в фильме о нем рассказал, что он был алкашем. Целый ряд хейтеров возмущались: "Как можно наших героев в таком свете показывать?!" Да, потому что они люди. Не моими устами этом говорится: в фильме об этом сказали его друзья, которые видели его беду и горе. Чубай заложил Калинца на суде и выступил основным свидетелем обвинения, из-за чего его осудили на 6 лет. Чубай был учеником Калинца, и он уехал в лагеря из-за этого пацана. Да, его сломали, ему угрожали. Не знаю, выдержал ли бы такое я сам. Я бы точно всех посдавал. В том то и вся фишка. Признайте это. Не делайте бронзовых героев. Это надо быть разве таким отчаянным, как Стус, чтобы не сломаться и никого не сдать. У меня есть книжка-сборник Юрия Зайцева "Украинская поэзия под судом КГБ". Сборник допросов украинских диссидентов. Когда другие зачитывались Гарри Поттером, я в подростковом возрасте на Шацких озерах три раза эту книгу перечитал. Там Стус реально как светоч, как Прометей, раздает словесные панчи направо и налево прямо на допросе. Василий Стус не единственный не боялся говорить правду даже на допросах Второй в моем рейтинге супергерой по панчам на допросах - Вячеслав Чорновил. И Валентин Мороз. А Лышега и Рябчук - самые большие шулеры вообще там. Что они только не приплетали. Особенно Лышега. Закладывал кого мог и даже не моргал. Честно, не утруждая себя. В то время как для Чубая это был надлом его принципов. Например, у Лишеги спрашивали: "Вас приглашала Ирина Калинец в гости? Какие беседы там велись?" - "Да, приглашала. Раз мы с Чубаем пришли, она начала нам рассказывать, что для украинцев в ​​Америке и Канаде символы калины и украинский флаг - это самое важное, что может быть. На что мы ей сказали: это все ерунда на постном масле. После чего она нас прогнала и сказала, чтобы мы больше никогда не приходили ". Ну кто такое КГБ рассказывает? Кто его просил это говорить? Заложил ее наглухо.

Чья позиция тебе понравилась?

Крутую позицию выбрал как раз Николай Рябчук. Делал вид, что его завербовали, делал вид, что отчитывается КГБ как красавчик, по всем пунктам. Но информация, которую он оказывал, была полной бессмыслицей, которая ни к чему не приводила: то ослышался, то не разобрал. В конце концов из него спрыгнули как из какого-то идиота, который не может двух слов нормально запомнить из разговора. Вот это был правильный ход. Какой смысл бить себя в грудь, как Стус, и оставлять сына? Какой смысл? Что это ему дало? Ради чего была жертва Стуса? Неясно. Он - герой слова, герой позиции, потому что он реально говорил в глаза, что думал. Бессмысленный ли это героизм? Абсолютно

Он стал символом.

Правильно, он стал символом, но его сын вырос без отца. И жена его прожила жизнь без своего возлюбленного. И что его символ хоть кому-то дал реально? Люди слезу пускают над его стихами, что дальше?

Это, наверное, была его позиция перед самим собой. Он хотел быть честным и это пройти.

Пройти и не вернуться. Я просто не понимаю этого. Одно дело, когда человек жертвует своей жизнью, и на финише реальный результат этой жертвы. Такой вариант допустим. Понимаешь, что если остаешься сейчас на этом корабле и им управляешь дальше, то другие успевают убежать. А ради чего была жертва Стуса? Неясно. Он - герой слова, герой позиции, потому что он реально говорил в глаза, что думал. Бессмысленный ли это героизм? Абсолютно.

Он не хотел прятаться.

Всему есть своя уместность и свое место. Что с того, что он будет наваливать кагэбистам, что Украина свободна? Им пофиг на это. Что бы он ни говорил, они не изменят своего мнения. Зачем им эту информацию предоставлять? Мучеником Стус стал, но света не принес. Плюс, в нем сыграли, видимо, и невротические какие-то вещи. На самом деле любишь страдать, просто себе в этом не признаешься до конца. Единственное у Стуса есть веселое стихотворение, которое начинается со строки "Модильяни - идиот". Во время предвыборной кампании был лозунг: "Украина - это ты!". Это огромная подмена понятий. Максимум, который должен осознать человек: я - это я. Все, ничего другого больше. А здесь тебя нет, ты - Украина, ты винтик всей этой ситуации. Твоя жизнь, твои переживания - это фигня. Украина - на первом месте. И ты чувствуешь долг. И потом думаешь: "Может, мне выбрать лучшую жизнь в Испании или в Америке, чем остаться горбатиться на эту беспробудную действительность, думая, что ты обязан быть здесь, потому что ты украинец?" Это же здесь зарыта эта дилемма человеческая. И ты уже не можешь отсюда уехать, потому что тебя осудят: "Ай-яй-яй, ты такой слабак, что переехал в развитую страну, чтобы самому и детям хорошо жилось. Нет, надо умирать. Пока ты не умрешь, мы тебя не будем уважать". Пока ты не сдохнешь за эту страну, ты здесь никому не нужен. Нам нужен только мученик, а еще желательно, чтобы он умер. Вот когда человека не станет, вот тогда он станет нам светочем. Это называется некрофилия В этом и проблема образа Стуса. Пока ты не сдохнешь за эту страну, ты здесь никому не нужен. Нам нужен только мученик, а еще желательно, чтобы он умер. Вот когда человека не станет, вот тогда он станет нам светочем. Это называется некрофилия. А любить надо, в том числе и писателей наших, тех, которые пока еще живы. Они хотят этого внимания и пишут книги, чтобы сказать: "Я здесь есть, я существую, я настоящий". И им надо ответить: "Я тебя вижу, ты настоящий, ты классный! Спасибо тебе!" Вот этого от читателей ждут писатели. Богдан Бойчук

Кто для тебя действительно является героем и что ты вкладываешь в это понятие?

Каждый человек должен пройти личный путь героя. Он всегда начинается с определенными запросами и дилеммами, и пока этот путь проходишь через трудности, которые приходится преодолевать, человек перерождается. И возвращается назад обновленным. Для того, чтобы этот путь пройти, надо начать идти. Чтобы принести свет, надо пойти за ним.

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Для меня героизм - это пройти перерождение, очиститься от всех наслоений, которые общество постоянно набрасывает на человека. Для меня герой - Богдан Бойчук. Он прожил жизнь счастливым человеком, постоянно, всегда, что бы ни происходило. Он был радостный, счастливый и благодарный за жизнь всегда. Хотя он становился перед лицом смерти постоянно - то одна неизлечимая болезнь, то другая, которые он с оптимизмом преодолевал. Вылечился и прожил почти сто лет. И умер счастливый, заснув. Вот это - прекрасная жизнь. Вот он для меня герой. Его героизм учит любить жизнь и не сдаваться.

Богдан Бойчук - украинский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик. Был один из основателей диаспорной литературного союза Нью-Йоркской грпы украински поэтов. Вне искусства Бойчук был електоринженером и проработал в этой области всю жизнь до пенсии, с 1957 по 1992 год.