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вторник, 02 марта 2021 14:51

"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына

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Автор: Фото предоставлено Светланой Романюк
  14-летний Андрей Романюк из села Вербка Каменец-Подольского района Хмельницкой области лечит острый лимфобластный лейкоз, ранний рецидив. На лечение в Турции нужно $190 тыс.
14-летний Андрей Романюк из села Вербка Каменец-Подольского района Хмельницкой области лечит острый лимфобластный лейкоз, ранний рецидив. На лечение в Турции нужно $190 тыс.

14-летний Андрей Романюк из села Вербка Каменец-Подольского района Хмельницкой области лечит острый лимфобластный лейкоз, ранний рецидив. Находится в клинике Турции. На лечение и пересадку костного мозга нужно $190 тыс.

"Андрей заболел 2 года назад. Мы лечились в Хмельницком, произошел ранний рецидив. Вынуждены были обращаться в зарубежные клиники. Нас приняли в долг в Турции. Находимся здесь еще с октября. Сын прошел уже 3 блока антирецидивнои химиотерапии. Готовимся к пересадке костного мозга от неродственного донора. Когда будет, еще не известно. Надеемся, что быстрее. Лечение тяжелое, и сбор денег упал. Мы в отчаянии. Поэтому обращаемся к людям на коленях. Мы просим помочь спасти жизнь нашего сына", - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Романюк.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка гривна - 5218 5757 0086 5932, евро - 5218 5722 2190 1148, доллар - 5218 5722 2190 1155 - отец Романюк Роман Александрович.
карта Monobank: гривна - 4441 1144 2328 6457 - отец Романюк Роман Александрович.

Автор: Любовь Стрилецкая
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