Обновили прогноз на конец недели и День Независимости

20 августа кратковременные дожди с грозами пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской области, Запорожье и в Крыму.

На остальной территории осадки маловероятны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Постарается антициклон Fridoline.

"Готовимся к празднику, изучаем афиши и объявления об интересных событиях, перечитываем любимых украинских авторов. Можно собраться семьей и вспомнить, как хорошо вместе спеть что-то, хорошее, любимое, вечное", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko В центре, на юге, севере завтра усилится ветер

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Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах +24...28°С, на западе предполагается +21...26°С, в восточных областях +25...30°С. В центре, на юге и севере завтра будет усиливаться ветер.

В Киеве 20 августа дожди маловероятны, днем около +25°С. 21, 22 и 23 августа в столице будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода. На День Независимости днем и вечером вероятны периодические кратковременные грозовые дожди.

Автор: facebook.com/tala.didenko Во второй половине дня и вечером в столицу подсунется атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди

Дожди предполагаются 24 августа также на западе и севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на праздник ожидается сухая солнечная погода.

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В Киеве на Спаса может задержаться облачность, однако в столице сегодня не будет дождливо. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...24°С. 22 августа дождя тоже не предвидится. Только в ночь на 22 августа есть вероятность небольших осадков. Днем +24°С, вечером +18...20°С. 23 августа в Киеве будет солнечно, +25°С.