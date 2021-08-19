Обновили прогноз на конец недели и День Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1116
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 765
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2088
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5859
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 675
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2070
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2025
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
34 Просмотров: 2646
Фото
Все фото
9
7
10
7
3
19 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли бедняков
19 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли бедняков
На параде ко Дню Независимости покажут уникальные новинки
На параде ко Дню Независимости покажут уникальные новинки
Демонстранты жгут паранджу, 19-летняя летчица отправилась в кругосветку: лучшие фото среды
Демонстранты жгут паранджу, 19-летняя летчица отправилась в кругосветку: лучшие фото среды
На Сорочинскую ярмарку привезли для поклонения чудотворные иконы Божьей Матери
На Сорочинскую ярмарку привезли для поклонения чудотворные иконы Божьей Матери
Как банки будут работать на День Независимости
Как банки будут работать на День Независимости
Видео
Все видео
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества
Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1071
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1224
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 774
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
четверг, 19 августа 2021 14:21

Обновили прогноз на конец недели и День Независимости

  Комментировать

20 августа кратковременные дожди с грозами пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской области, Запорожье и в Крыму.

На остальной территории осадки маловероятны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Постарается антициклон Fridoline.

"Готовимся к празднику, изучаем афиши и объявления об интересных событиях, перечитываем любимых украинских авторов. Можно собраться семьей и вспомнить, как хорошо вместе спеть что-то, хорошее, любимое, вечное", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В центре, на юге, севере завтра усилится ветер
В центре, на юге, севере завтра усилится ветер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как банки будут работать на День Независимости

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах +24...28°С, на западе предполагается +21...26°С, в восточных областях +25...30°С. В центре, на юге и севере завтра будет усиливаться ветер.

В Киеве 20 августа дожди маловероятны, днем около +25°С. 21, 22 и 23 августа в столице будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода. На День Независимости днем и вечером вероятны периодические кратковременные грозовые дожди.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Во второй половине дня и вечером в столицу подсунется атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди
Во второй половине дня и вечером в столицу подсунется атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди

Дожди предполагаются 24 августа также на западе и севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на праздник ожидается сухая солнечная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом

В Киеве на Спаса может задержаться облачность, однако в столице сегодня не будет дождливо. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...24°С. 22 августа дождя тоже не предвидится. Только в ночь на 22 августа есть вероятность небольших осадков. Днем +24°С, вечером +18...20°С. 23 августа в Киеве будет солнечно, +25°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обновили прогноз на конец недели и День Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 11160
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 9099
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6552
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6111
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 Просмотров: 6093
Общество
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского 2 Просмотров: 351
"Видел, как летят рюкзаки. Шерп объяснял: "Нет, это человек" - днепровский альпинист покорил "гору-убийцу"
"Видел, как летят рюкзаки. Шерп объяснял: "Нет, это человек" - днепровский альпинист покорил "гору-убийцу"
 Просмотров: 279
Украина получила крупную партию Covid-вакцины
Украина получила крупную партию Covid-вакцины Просмотров: 459
Почти 30% украинцев считают, что народу нужна "сильная рука" - опрос
Почти 30% украинцев считают, что народу нужна "сильная рука" - опрос Просмотров: 99
Нам надо сохранить государство и определиться с ценностями - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
Нам надо сохранить государство и определиться с ценностями - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
6
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 56971
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть