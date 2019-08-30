Обмен пленными: что происходит в аэропорту

Освобожденные из российского плена украинцы не прилетели в киевский аэропорт "Жуляны". Фото - ТСН

Как-бы освобожденные из русского плена украинцы не прилетели в киевский аэропорт "Київ", как было анонсировано ранее.

По состоянию на 7.15 рейс не прибывал. И даже не запланирован, сообщает Радио Свобода.

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"Ничего не происходит. В VIP-терминале - пусто. Работница сказала, что рейсов из Москвы нет и не запланированы. Уточнила, что прямого сообщения с российской столицей нет. Поэтому борт может лететь через Кишинев или Минск", - сказано в сообщении.

Обмін полонених: Ситуація в аерпопрту "Київ" - вмикайте звук pic.twitter.com/PkmvEKlJY5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлиться в пять утра в Киеве. По сообщению родственников, 24 моряка уже в столице.