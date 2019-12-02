Ноябрь установил 5 температурных рекордов

Ноябрь установил 5 рекордов. Фото: "РБК-Украина".

Среднемесячная температура ноябре 2019-го в Киеве составила 4,6 градусов тепла.

Это выше климатической нормы на 2,5 градусов, передает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, с декабря прошлого года по настоящее ноября все месяцы оказались теплее климатической нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько выходных будет в декабре

Первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов. Вторая -на 5 градусов. С третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.

Холодное было 22 число. Минимальная температура опустилась под утро до 9,7 градусов мороза. Теплее - 6 ноября, максимальная температура поднялась после полудня до 19,4 градусов тепла. Это рекордное значение. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.

По данным обсерватории в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков. Это 55% климатической нормы.

В первые дни декабря погода в Украине резко ухудшится. 2−3 декабря ожидаются сильные снегопады. Синоптики обещают, что за двое суток может выпасть до 20 сантиметров снега, информирует Украинский гидрометеорологический институт.