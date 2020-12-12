Ноу-хау в обучении. Во "Львовской Политехнике" преподаватель показывал студентам порно во время котронльных

Преподаватель показывал студентам порно. Фото: Корреспондент

Преподаватель Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино на своих лекциях во время контрольных демонстрирует студентам, некоторым из которых еще нет 18 лет, порнографические изображения.

По его словам, это "релаксирующие изображения", сообщает в Facebook выпускница ВУЗа Наталья Киндратив.

Преподаватель утверждает, что "такая методика произведена в Японии". Так, преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнографические картинки.

По ее словам, многие студенты учебного заведения знают об этой "методике", а видео, сделанные во время лекций, публикуют в студенческих группах в социальных сетях.

Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, что человек должен учиться с удовольствием и эффект удовлетворения должен присутствовать во всех положительных действиях... Если вы получаете удовольствие от чего-то другого, то должны найти, от чего именно, чтобы вы могли подобрать картинки именно для вас, - прокомментировал свой метод обучения Дмитрий Зербино.

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