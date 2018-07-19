Ночью в Припяти неизвестные разрисовали заброшенные дома

В городе Припять неизвестные ночью разрисовали несколько зданий и объектов.
Об этом рассказали представители туроператора Чернобыль Тур, который организует экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС. В компаннии отметили, что вандалы нанесли трафаретные граффити на заброшенные здания и аттракционы.
Неизвестные нанесли логотип туроператора Чернобыль Тур, однако в организации отвергают какую-либо связь с авторами граффити.
"Мы возмущены издевательством над городом Припять и резко осуждаем этот акт вандализма и подлости. Нанесен ущерб объектам-кандидатам на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявили в Чернобыль Тур.
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Туроператор подал заявление в полицию, отметив, что компания расценит этот инцидент как попытку испортить ее имя и репутацию.
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