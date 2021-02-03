"Низкий поклон всем, кто откликнется" - многодетные родители просят помочь на иммунотерапию сыну

Автор: Фото предоставлено Оксаной Жирновой 8-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. Чтобы не было рецидива, нужна иммунотерапия в Германии.

8-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. Перенес несколько операций в Украине и за рубежом, лучевую и химическую терапии. Чтобы не допустить рецидива, ребенку нужна иммунотерапия в Германии. Стоимость курса составляет около €100 тыс.

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"Первую операцию Никите делали в марте 2017 года. Тогда у него обнаружили медулобластому. Сын прошел 12 блоков химиотерапии и лучевую. Через месяц случился рецидив. Обследование показало три опухоли. Их нельзя было удалять. Нам назначили пункцию костного мозга, так нейроонколог усомнился в диагнозе. Через месяц Никите стало очень плохо. Профессор института Бурденко в Москве удалил две опухоли, третью не решился. Потому что она была в трудно доступном месте. Нас выписали домой. Впоследствии выяснилось, опухоль стремительно растет. Из-за пандемии мы не могли никуда уехать. Нашли нейрохирурга в Луцке. Он сказал, что может ее удалить. Операция прошла успешно. После в "Охматдете" сынишка проходил реабилитацию с сильными антибиотиками и лучевую терапию. Теперь, когда организм немного восстановился, Никите нужна иммунотерапия, чтобы не произошел второй рецидив. Потому что снова потребуется операция. Организм уже может не выдержать… Нас готовы принять в клинике Германии. Но только после оплаты 98 тысяч евро. В кредит не согласны. Кроме того, надо еще искать деньги на жилье и пропитание на период реабилитации. Финансово нашей семье не справиться. Имеем семерых детей. Пять погодок и двух взрослых. Очень надеемся на помощь неравнодушных людей. Низкий поклон всем, кто откликнется", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Жирнова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7422 3710 5402 (отец Жирнов Сергей Анатольевич).

Контакты Оксаны Жирновой: 0 (95) 431 70 37.