"Низкий поклон всем, кто откликнется" - многодетные родители просят помочь на иммунотерапию сыну

 
Ексклюзивы
1/5
Как не попасть на крючок к мошенникам
Как не попасть на крючок к мошенникам
Просмотров: 225
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 981
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 495
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 675
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 207
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 477
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1602
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4788
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Фото
Все фото
3
3
5
10
3
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 963
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3258
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 621
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 16:29

"Низкий поклон всем, кто откликнется" - многодетные родители просят помочь на иммунотерапию сыну

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Оксаной Жирновой
  8-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. Чтобы не было рецидива, нужна иммунотерапия в Германии.
8-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. Чтобы не было рецидива, нужна иммунотерапия в Германии.

8-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. Перенес несколько операций в Украине и за рубежом, лучевую и химическую терапии. Чтобы не допустить рецидива, ребенку нужна иммунотерапия в Германии. Стоимость курса составляет около €100 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Без людей мне не справиться" - мать умоляет о помощи на лечение двух сыновей

"Первую операцию Никите делали в марте 2017 года. Тогда у него обнаружили медулобластому. Сын прошел 12 блоков химиотерапии и лучевую. Через месяц случился рецидив. Обследование показало три опухоли. Их нельзя было удалять. Нам назначили пункцию костного мозга, так нейроонколог усомнился в диагнозе. Через месяц Никите стало очень плохо. Профессор института Бурденко в Москве удалил две опухоли, третью не решился. Потому что она была в трудно доступном месте. Нас выписали домой. Впоследствии выяснилось, опухоль стремительно растет. Из-за пандемии мы не могли никуда уехать. Нашли нейрохирурга в Луцке. Он сказал, что может ее удалить. Операция прошла успешно. После в "Охматдете" сынишка проходил реабилитацию с сильными антибиотиками и лучевую терапию. Теперь, когда организм немного восстановился, Никите нужна иммунотерапия, чтобы не произошел второй рецидив. Потому что снова потребуется операция. Организм уже может не выдержать… Нас готовы принять в клинике Германии. Но только после оплаты 98 тысяч евро. В кредит не согласны. Кроме того, надо еще искать деньги на жилье и пропитание на период реабилитации. Финансово нашей семье не справиться. Имеем семерых детей. Пять погодок и двух взрослых. Очень надеемся на помощь неравнодушных людей. Низкий поклон всем, кто откликнется", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Жирнова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7422 3710 5402 (отец Жирнов Сергей Анатольевич).
Контакты Оксаны Жирновой: 0 (95) 431 70 37.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Низкий поклон всем, кто откликнется" - многодетные родители просят помочь на иммунотерапию сыну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 1 Просмотров: 12251
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 8253
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 7056
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
12
 Просмотров: 5499
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5472
Помощь
Видела солдат без рук, без ног, без глаз - медсестра госпиталя просит помочь в лечении дочери
Видела солдат без рук, без ног, без глаз - медсестра госпиталя просит помочь в лечении дочери Просмотров: 486
"Без людей мне не справиться" - мать умоляет о помощи на лечение двух сыновей
"Без людей мне не справиться" - мать умоляет о помощи на лечение двух сыновей
 Просмотров: 1314
"Верим в человеческое милосердие" - многодетная мать умоляет помочь на обследование дочери
"Верим в человеческое милосердие" - многодетная мать умоляет помочь на обследование дочери
 Просмотров: 387
Многодетному отцу на срочную операцию не хватает 60 тыс. грн
Многодетному отцу на срочную операцию не хватает 60 тыс. грн
 Просмотров: 351
"Уже издает звуки. Водит глазами по предметам" - Евгению Вертелецкому на реабилитацию после ДТП нужна помощь
"Уже издает звуки. Водит глазами по предметам" - Евгению Вертелецкому на реабилитацию после ДТП нужна помощь
 Просмотров: 4410
Больше всего комментируют
39
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
"Вы все дьявол" - Рабинович наделал шума в Верховной Раде
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 1186
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть