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среда, 15 января 2020 18:28

Никаких обысков у главы налоговой или других руководителей подразделений не проводится

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Никаких обысков у главы налоговой или других руководителей подразделений не проводится
Правоохранители не проводят обыски у главы ГНС Сергея Верланов. Фото: Prm

Никаких обысков у председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова или других руководителей подразделений Центрального аппарата ГНС ​​не проводится. По состоянию на сейчас в помещении ГНС на Львовской площади в Киеве проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 15 января, председатель ГНС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.



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