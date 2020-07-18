Нидерланды начали новое расследование катастрофы MH17

Россия пытается использовать новое расследование для пропаганды. Фото: Reuters

Нидерланды начали новое расследование катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Однако, Россия пытается использовать его для пропаганды. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.

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По словам Енина, эта информация является российской пропагандой. Он добавил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи российско-украинской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014. Именно после того, как российский" БУК "пересек границу и за несколько часов до сбивания этим "Буком" малайзийского боинга ", - заявил заместитель.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 около г.. Торез Донецкой области, когда уже шла российская агрессия против Украины. В катастрофе погибли все пассажиры и экипаж - 298 человек (283 пассажиров и 15 членов экипажа). Среди них было 80 детей, 3 из которых - дети. Большинство погибших - граждане Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Франции, Вьетнама, США, ЮАР, Румынии, Италии, Израиля и Ирландии.