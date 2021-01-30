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суббота, 30 января 2021 01:00

Нескоромного объявили в розыск

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Нескоромного объявили в розыск
Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск. Фото: Обозреватель

Служба безопасности объявила в розыск бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

"Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", сообщили в пресс-службе СБУ.

Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыски.

Ранее СМИ опубликовали аудиозаписи, где Нескоромный, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви.

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23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.

В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.

Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.

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