Несколько сотен человек перекрыли дорогу из-за закрытия рынков

Люди протестуют против закрытия рынков. Фото: Укринформ

В Херсонской области сельхозпроизводители перекрыли Антоновский (Херсонский) мост. Люди протестуют против закрытия рынков.

Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации. Об этом сообщили в Нацполиции, передает Укринформ.

"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию", - рассказали в полиции.

На месте происшествия находится около 60-70 сотрудников полиции. Правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.

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"Пока что участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. Сейчас сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушении требований карантина", - добавили правоохранители.

Как отмечается, в настоящее время в Херсонской области работает один рынок - крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный".

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