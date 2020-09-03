Ненаказанное зло возвращается: родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленных в Россию "вагнеровцев"

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 306
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 765
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 639
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2250
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 513
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
11
7
15
12
2
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
Видео
Все видео
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2412
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 54
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 19:36

Ненаказанное зло возвращается: родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленных в Россию "вагнеровцев"

  Комментировать
Ненаказанное зло возвращается: родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленных в Россию &quot;вагнеровцев&quot;
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна пролить свет на историю с "вагнеривцямы". Фото: glavcom.ua

Родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти.

В видеообращении, опубликованных в Facebook, они призывают срочно создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая имеет пролить свет на историю с "вагнеровцами".

"Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны ", - объясняют родственники погибших.

Они напоминают, что "вагнеровци" могут быть причастны к сбивания украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к сбивания российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

Мать погибшего в самолете ИЛ-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко объясняет: "Вот уже 6 лет, как идет расследование. Я узнала, что в Беларуси задержан отряд "Вагнера", который был причастен к гибели самолета, и их поостотназабно взяли и отпустили в Россию. Преступников, должны ответить за смерть наших детей. У меня большая просьба к президенту, в Верховную Раду, которая должна расследовать и наказать виновных ".

Родственники отмечают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий: "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому ненаказанное зло имеет свойство повторяться снова, и что хуже - напоминать о себе тем людям, кто раньше пережил от него боль потери своих близких ".

"Очень много в СМИ пишут о том, что "вагнеровцев", которых в Беларуси задержали, отпустили домой. И я несколько помню, еще два-три года назад было сообщение, что Ил-76 сбивали "вагнеривци". И почему сейчас их отпустили. Насколько я понимал со СМИ, их должны были задержать. И я как отец хочу, чтобы разобрались с этим вопросом и создали ВСК при Верховной Раде. И чтобы Президент, прокуратура и СБУ дали нам ответ - родителям погибших, почему так случилось ", - говорит отец погибшего в ИЛ-76 Павла Никонова Сергей Степанович.

По мнению родных погибших героев, парламентская ВСК является практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти вопросы.

Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилка, командира самолета АН 30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, отмечает: "не понимаю, почему было сорвано спецоперацию по передаче так называемых" вагнеровцев "в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгорев заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды ".

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирования наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины ", - отмечают инициаторы парламентськького расследование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ненаказанное зло возвращается: родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленных в Россию "вагнеровцев"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 39107
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 16371
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 16246
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 9198
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8874
Общество
Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука - "Правый сектор"
Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука - "Правый сектор" Просмотров: 81
Нацсовет аннулировал лицензию на вещание "Прямого FM"
Нацсовет аннулировал лицензию на вещание "Прямого FM" Просмотров: 144
"Стратегии не имеют" - диссидент объяснил, каким Зеленский хочет войти в историю
"Стратегии не имеют" - диссидент объяснил, каким Зеленский хочет войти в историю
 Просмотров: 90
Пожары на Харьковщине: ущерб составил более 640 млн грн
Пожары на Харьковщине: ущерб составил более 640 млн грн Просмотров: 90
У сообщества арбитражных управляющих большие проблемы - Демина
У сообщества арбитражных управляющих большие проблемы - Демина Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
5
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2
Зеленский назвал Лероса предателем
Голосов: 53070
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua