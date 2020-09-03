Ненаказанное зло возвращается: родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленных в Россию "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна пролить свет на историю с "вагнеривцямы". Фото: glavcom.ua

Родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти.

В видеообращении, опубликованных в Facebook, они призывают срочно создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая имеет пролить свет на историю с "вагнеровцами".

"Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны ", - объясняют родственники погибших.

Они напоминают, что "вагнеровци" могут быть причастны к сбивания украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к сбивания российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

Мать погибшего в самолете ИЛ-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко объясняет: "Вот уже 6 лет, как идет расследование. Я узнала, что в Беларуси задержан отряд "Вагнера", который был причастен к гибели самолета, и их поостотназабно взяли и отпустили в Россию. Преступников, должны ответить за смерть наших детей. У меня большая просьба к президенту, в Верховную Раду, которая должна расследовать и наказать виновных ".

Родственники отмечают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий: "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому ненаказанное зло имеет свойство повторяться снова, и что хуже - напоминать о себе тем людям, кто раньше пережил от него боль потери своих близких ".

"Очень много в СМИ пишут о том, что "вагнеровцев", которых в Беларуси задержали, отпустили домой. И я несколько помню, еще два-три года назад было сообщение, что Ил-76 сбивали "вагнеривци". И почему сейчас их отпустили. Насколько я понимал со СМИ, их должны были задержать. И я как отец хочу, чтобы разобрались с этим вопросом и создали ВСК при Верховной Раде. И чтобы Президент, прокуратура и СБУ дали нам ответ - родителям погибших, почему так случилось ", - говорит отец погибшего в ИЛ-76 Павла Никонова Сергей Степанович.

По мнению родных погибших героев, парламентская ВСК является практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти вопросы.

Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилка, командира самолета АН 30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, отмечает: "не понимаю, почему было сорвано спецоперацию по передаче так называемых" вагнеровцев "в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгорев заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды ".

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирования наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины ", - отмечают инициаторы парламентськького расследование.