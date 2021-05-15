Немец лесом незаконно пробирался в Украину

Немец пытался добраться территории Украины через лес. Фото: ГПСУ

На границе Украины и Словакии задержали гражданина Германии, который пробирался в Украину лесом.

Мужчина искал обходные тропы, чтобы обойти пункты пропуска через государственную границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Требование правоохранителей остановиться нарушитель проигнорировал и бросился бежать. Чтобы предотвратить бегство, пограничникам пришлось осуществить предупредительный выстрел.

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Мужчину задержали. При себе у него был загранпаспорт гражданина Германии. Этим документом он пытался воспользоваться раньше, но не смог из-за отсутствия страхового полиса.

Почему иностранец не приобрел страховку неизвестно. Вместо этого он решил искать лесные тропы в обход пограничников.

По словам задержанного, он направлялся во Львов - в гости к знакомым.

Местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу с РФ в Украину. Когда наряд остановил парня, оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы.