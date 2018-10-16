"Неизвестно, выживет ли Олег": сестра Сенцова рассказала о состоянии его здоровья

Состояние здоровья заложника Кремля Олега Сенцова, недавно прекратившего голодовку, тяжелое, поэтому никто не может сказать, выживет ли режиссер.
Об этом на брифинге сообщила сестра заключенного Наталья Каплан.
"Выход из голодовки - достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег", - добавила она.
Каплан объяснила, что Сенцов прекратил голодовку для того, чтобы избежать принудительного кормления.
"Он вышел (из голодания) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы", - отметила сестра.
Кроме этого, стало известно, что Сенцов заключил свое завещание.
"Просит не бросать детей, он не верит, что выйдет. Может, и верит, но уже не ждет этого. Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", - рассказала Каплан.
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5 октября стало известно, что Олег Сенцов прекратил голодовку. Эту информацию подтвердил и его адвокат Дмитрий Динзе. Он отметил, что голодание не могло больше продолжаться. Российские тюремщики начали угрожать принудительным кормлением, и, таким образом, "сделать из него овощ". Голодание Сенцова продолжалось 145 дней.
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