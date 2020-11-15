"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные

14-15 ноября в Украине впервые ввели карантин выходного дня. В большинстве городов страны не работают торгово-развлекательные центры, спортзалы, рынки, театры и кинотеатры. Кафе, рестораны и бары - предлагают продукцию только на вынос. За соблюдением карантинных норм следят полицейские и работники Госпродпотребслужбы.

Карантин выходного дня будет действовать до конца ноября, по решению правительства. Работать по субботам и воскресеньям разрешается продуктовым магазинам, аптекам, автозаправкам.

Часть областных центров отказались выполнять распоряжение Кабмина. Во Львове, Житомире, Черкассах, Тернополе - отказались внедрять карантин. Горсовет Львова объявил рабочими субботы и воскресенья.

"Если Вам запрещают работать, то звоните на горячую линию. Наши юристы помогут", - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

- На работе была очень тяжелая неделя. Хотел на выходных расслабиться. Но, кафе всюду закрыты. Негде 100 грамм водки выпить. Даже гипермаркет власть запрессовала - кафе и столовые внутри закрыли, - говорит мужчина лет 40 у входа в "Эпицентр" на ул. Полярная, 20Д, в Киеве.

В гипермаркете закрыты все отделы. Полноценно работает только "Сильпо" на втором этаже и аптека на первом. Кафе "Шоколадница" предлагает кофе на вынос. Кассы закрыты. За порядком следят по меньшей мере пять полицейских.

Автор: Сергей ДЗЕХ В "Эпицентре" не работал ни один отдел

Возле центрального входа в очереди несколько десятков человек. Приехали получить строительную продукцию, которую заказали и оплатили в нтернете. Вещи им выносят работники "Эпицентра". Перед этим - измеряют температуру.

Правительство только проблемы научилось создавать людям

- Такой карантин - это полная ерунда. Правительство только проблемы научилось создавать людям, а не решать их. Гады, - молодая женщина в короткой красной куртке говорит с молодым человеком рядом. - В магазине выбор всегда больше был. Могли бы лучше унитаз взять, а не эту ху..ю.

На пару оглядывается крепкий мужчина впереди.

- Говорите тише. Все так же недовольны, как и вы. Чего ругаться? У меня внучка таких слов не слышала, - выпаливает. За руку держит девочку лет 7.

Женщина смотрит на ребенка, краснеет.

- Простите.

Автор: Сергей ДЗЕХ В "Эпицентре" людям отдавали продукцию, которую они заранее заказали и оплатили в интернете

- Что, не пускают? - спрашиваю у женщины в зимней куртке у столичной кофейни на станции метро "Теремки".

- Та нет, карантин же. Вот спрашивала, можно ли немного посидеть внутри. Нужно срочно отправить по работе кое-что. Не пустили, - рассказывает.

Прохожу внутрь кафе. На столах - перевернутые стулья, сразу перед входной дверью - стол, на котором сахар для напитков, антисептик и меню.

- Только на вынос работаем. Такие правила, - говорит официантка Елена.

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Работники - в масках и резиновых перчатках. Заходить дальше входной двери - не позволяют.

В метро на станции "Теремки" десятки людей в масках. Некоторые опускает ее под нос. Держат дистанцию. В вагонах пассажиры рядом не сидят.

- У внука завтра день рождение. Он уже взрослый - будет 14 лет. Хотела купить что-то интересное. Поехала, а все закрыто. Возвращаюсь домой. Буду печь его любимый торт - "Птичье молоко". Или просто куплю. Устала с этими поездками на метро и в маршрутках, - переговариваются между собой женщины.

Автор: Ольша ГОНЧАРУК ТРЦ в Киеве на выходных были закрыты

ТРЦ "Ocean Plaza" - закрыт. Лишь через боковой вход можно зайти в супермаркеты. Туда направляется пара.

- Я же тебе говорил, что все будет закрыто. А ты не верила. Только зря ехали через весь Киев, - обращается мужчина в очках к женщине.

Больше 10 тысяч заболевших за сутки - это страшно

Рядом ресторан фаст-фуда. Там стоят около 5 курьеров и ждут заказ. У окошка на вынос - несколько человек в масках.

- Я за то, чтобы был карантин. Больше 10 тысяч заболевших за сутки - это страшно. Конечно, мы сегодня хотели прикупить что-то из одежды, поэтому и приехали сюда. В другой день, кроме выходных, не можем - работа, - рассказывает Татьяна, ожидает заказ.

- Знаешь, мне лично все равно на этот карантин. У меня же нет кафе, которое я мог бы потерять. А вот бизнесменам - беда. Ничего, скоро все закончится. Вот увидишь: или умрет большая часть населения, или скоро будет вакцина, которая спасет нас всех, - переговариваются мужчины на станции метро "Лыбидская". У обоих на плечах - большие спортивные сумки.

За соблюдением карантинных мероприятий в метро следят сотрудники Муниципальной стражи. На эскалаторе станции "Вокзальная" пассажиры стараются держать дистанцию. В переходе между вокзалом и трамвайной остановкой большинство магазинов закрыты. Однако есть и те, что работают. Продают аксессуары для мобильных устройств, шапки, варежки, сумки, одежду. Покупателей почти нет.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК Возле железнодорожного вокзала работали немного магазинов

- Почему вышли на работу ?, - спрашиваю.

- Девушка, нам сказали, то мы и вышли. Вы что-то покупать будете? Только ходите вот и спрашиваете, чего работаем. Вот вы будете мне оплачивать коммуналку и покупать продукты? Надо же за что-то жить, - отвечает продавщица в маске.

Утром воскресенья в пешеходной зоне в центре Полтавы людей мало. Но, работают большинство заведений общественного питания. Таблички на входе сообщают, что готовят напитки и еду навынос.

- Народу значительно меньше. Если бы это была полноценная суббота, мы бы заработали больше. Люди между собой не стали мало контактировать - на выходных много выходит гулять. Только не могут зайти и посидеть в заведении. Несправедливо, - говорит Денис. Работает в одном из баров.

В кафе с десяток небольших столиков. Все ограждены бело-красной маркировочной лентой. Заказывать продукты можно навынос.

На подходах к центральному рынку единичные продавцы разворачивают столы с товаром. Продают белье и спортивные штаны.

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- Магнатам и олигархам карантин ничего не нанесет - никакого урона. Как работали, так и работают. А на нас эксперименты ставят, - говорит товарищу продавец застежек-молний и шнурков.

Закуривает сигарету.

Магнатам и олигархам карантин ничего не нанесет - никакого урона

- Доллары, рубли, евро, - невысокий худощавый мужчина в сером пуховике и трикотажной шапке живо предлагает обменные услуги прохожим. Говорит, что карантин выходного дня его не касается. Запрет выполнять не планирует.

- Я ничего не нарушаю. Просто гуляю здесь, - добавляет.

Автор: Ольга СТЕНЬКО В Полтаве кафе торговали продукцией на вынос

На площади перед зданием крытого рынка - торговые каркасные палатки. Большинство из них пусты. В других торгуют шапками, колготками, сумками и кошельками.

- Нам дирекция центрального рынка дала разрешение на торговлю, поэтому мы выходим. Нада деньги заработывать - хоть какие-то копейки, - говорит одна из продавщиц.

Автор: Ольга СТЕНЬКО В Полтаве центральный базар частично работал

- Карантин ненужен был. У меня ни один знакомый на заболел на коронавирус. Мне кажется, даже хуже сделали с этим выходным днем. Раньше кто-то ходил в будни, кто-то в выходные. А щас все будут толкаться в будни. Будет большее скопление людей, - говорит ее коллега Надежда Гринченко.

В крытом рынке активно торгуют свежим мясом, бакалеей, молочными продуктами. Покупателей немного.

Женщина в светло-розовой теплой куртке поправляет на лице черную маску и наклоняется к витрине с курятиной.

- Как государственный служащий, работаю целый день. Поэтому на рынок хожу только на выходных. Покупаю собаке отходы, - говорит Людмила. - Я считаю, что мы можем заразиться и во вторник, четверг или понедельник, а не только в выходные. Я уже переболела - я знаю. Болела тяжело - 24 дня. Лежала в больнице.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Мясной павильйон работал в обычном режиме

На улице в рядах людно. В киоске с печеньем торгуют сразу из двух окошек. К обоим - очередь по 3-4 человека.

Не надо рынки закрывать. Он в магазинах что делается - пусть их закрывают

- На рынок всегда хожу, потому что здесь все свежее и ассортимент лучше. И свежий воздух. Не надо рынки закрывать. Он в магазинах что делается - пусть их закрывают, - говорит Людмила Панчук. - Страшно, конечно. У меня много знакомых переболели. Есть даже такие, что умерли. Стараюсь соблюдать дистанцию, руки мою и маску ношу.

Просит продавщицу отвесить полкило киевских сухарей.

- Если закрывать, то надо было все, - вмешивается в разговор женщина в черном пальто и мохеровый шапке. - Я понимаю, нада осторожно себя вести. Но закрывать зачем? Как же людям жить? Власть нас покинула.

Автор: Ольга СТЕНЬКО На подходах к центральному рынку единичные продавцы разворачивали столы с товаром. Продавали белье и спортивные штаны, шапки

Рядом - центральный вещевой рынок. Он в воскресенье закрыт. Об этом сообщают объявление у всех входов. В субботу единичные контейнеры работали с разрешения дирекции.

В квартале от базара - торговый центр "Конкорд". Там работает только аптека, оптика и продуктовый магазин.

- Очень мало людей. Здесь всегда проходное место, но не в эти выходные, - говорит блондинка лет 50.

В Черкассах мэрия приняла решение не вводить карантин выходного дня. Несмотря на это полиция в Черкассах и Черкасской области создала 44 рейдовые группы, которые проверяют соблюдение карантинных правил. Правоохранители выявляют и реагируют на все сообщения о нарушениях карантина, проводят профилактическую и разъяснительную работу с гражданами.

В воскресенье город почти пуст. На остановках стоят по несколько человек, а то и вовсе никого нет. Транспорта меньше.

Больше всего народа в магазинах.

- Хотелось бы пройтись в выходной по разным заведениям, но ввиду карантина - есть возможность выйти только за продуктами, - говорит жительница города Мария Хижняк.

Продавщица мини-магазина в Доме Торговли "Домашний повар" Ольга Рыженко, считает, что исполнительный комитет принял правильное решение об отмене карантина выходного дня.

- Все, кто работает рядом, всегда питается у меня. Но из-за карантина на выходных никого нет. Поэтому у нас большие потери, которые влияют на заработную плату. После жесткого карантина и так пришлось сократить штат вдвое, - говорит.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО Часть магазинов в Черкассах работали

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Кроме продуктовых маркетов работают магазины электронной техники с соблюдением карантинных правил.

Центральный рынок Черкасс открыт. Люди вообще не придерживаются карантина.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО Центральный рынок Черкасс на выходных был открыт

-У нас нет другого выхода. Карантин выходного дня нам не выгоден. В субботу вообще прогул вышел, полиция не позволяла работать. Сегодня еще как-то держимся на рабочих местах. Я считаю, что исполком правильное принял решение. Потому, что два дня карантина - это не выход из положения. Человек если должен заболеть, то заболеет и в транспорте, и в других общественных местах не зависимо от того какой день, - говорит продавщица.

В Ровно предприниматели митингуют против карантина выходного дня. Протестующие написали обращение к городскому голове Владимиру Хомко. Требуют разрешить работать на выходных, обещают соблюдать противоэпидемические требования.