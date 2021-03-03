Не убрали снег - мать министра энергетики отказалась платить за коммуналку

Наталья Витренко, мать и. о. министра энергетики Юрия Витренко и лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, отказалась оплачивать коммуналку.

Она не соглашается платить за уборку придомовой территории, поскольку в феврале там, где она проживает, не убирали снег, сообщает политсила в пресс-службе.

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"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не проводилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталья Витренко (несмотря на резко возросшую плату за эту коммунальную услугу), она отказалась ее оплачивать", - написали в сообщении.

Верховная Рада дважды не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. Соответствующее предложение во время 1-го голосования поддержали 186 депутатов, 2-го - 204. Витренко является исполняющим обязанности министра энергетики.