"Не стоит сажать и рубить руки" - эксперт рассказал о борьбе с коррупцией

Валерий Пекарь: главная борьба с коррупцией - постоянно уменьшать поле для злоупотреблений. Фото: Главком

2019 был годом выборов, а не реформ. Особых сдвигов нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Однако можно назвать десяток или два удачных решений, которые закрыли традиционные коррупционные каналы. Например, отмена площадок-посредников при оценке имущества", - рассказывает он.

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Невозможно бороться с коррупцией исключительно путем посадок чиновников, отмечает эксперт.

"Такой подход не действует, как показывает опыт стран, где за хищение рубят руки или расстреливают. Находятся глупые, которые верят, что им повезет больше, относятся к этому как к необходимому риску профессии. Конечно, надо ловить и сажать. Но главная борьба с коррупцией - постоянно уменьшать поле для злоупотреблений. Большими ударами по коррупции стали открытые государственные закупки ProZorro, автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость, дерегуляция. Сильно помогла децентрализация: Ведь в руках одного чиновника теперь меньше денег, увеличился общественный контроль.

Сейчас главная задача - судебная реформа. Ведь отсутствие правосудия - проблема номер один для привлечения инвестиций и развития экономики", - добавляет Валерий Пекар.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.