Не ожидается никаких осадков: Украину окутает летняя жара

По всей территории страны ожидается жара. Фото - rozhyshche.rayon.in.ua

Погода в Украине в пятницу, 4 мая, будет по-летнему теплой и даже жаркой. На всей территории страны не ожидается никаких осадков, будет солнечно, а дневная температура воздуха достигнет отметки +31 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве в пятницу +30 градусов и без осадков. Ослабление жары с локальными грозовыми дождями в столице ожидается 6 мая, в воскресенье. Готовьте головы к прыжкам атмосферного давления - в пятницу-субботу поменьше кофе и алкоголя, побольше спокойного чая, морса, компота, воды ", - говорится в сообщении синоптика.

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На большинстве территории Украины дневная температура воздуха в пятницу составит + 26 + 32 градуса, при этом немного ниже будет температура на побережье морей - + 22 + 27 градусов.

Май в Украине, как и апрель, окажется сухим - крупных и затяжных осадков ожидать не стоит. Для Украины в мае будут характерны длительные засушливые периоды. Осадков выпадет на 20 - 30 процентов меньше нормы. Температура воздуха будет превышать норму на 1,5 - 2,5 градуса. Резких похолоданий не будет.