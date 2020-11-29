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воскресенье, 29 ноября 2020 16:01

Назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

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Назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Фото: Reuters

Ситуация с распространением Covid-19 не позволяет ослаблять карантин во всех регионах Украины и в Киеве.

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Киевской. Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

"К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев ", - сказано в сообщении.

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Наибольшие показатели заболеваемости фиксируют в Сумской области (971,4), Черкасской области (803,2) и в Киевской области (701,7). Самый низкий показатель заболеваемости - в Кировоградской области (154,5) и в Луганской области (162,4).

12978 больных Covid-19 зафиксировали в Украине на утро воскресенья, 29 ноября. Среди них - 599 детей и 408 медработников. Умерли 120 больных, выздоровели 4243.

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