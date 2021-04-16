Назвали контакты такси, которое бесплатно отвезет онкопациентов в больницу

Бесплатно добраться до государственных специализированных больниц в период локдауна смогут пациенты с онкозаболеваниями в четырех городах Украины: Киеве, Львове, Запорожье и Полтаве.

Такую инициативу ввел фонд "Варто жити", чтобы в условиях пандемии коронавируса обеспечить онкопациентов возможностью добраться на процедуры и обратно. На телефонной линии работают волонтеры со всей Украины и не только.

Информацию об акции сообщила в Facebook журналистка, основательница проекта "Варто жити" Янина Соколова.

Услуга предоставляется в рабочее время - с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:00, суббота и воскресенье - выходные.

На бесплатное такси имеют право исключительно онкопациенты. Заказать услугу может либо сам пациент, либо его близкий человек - родственник, друг или опекун. Бесплатное такси отвезет онкопациентов исключительно в государственный онкоцентр по месту жительства, а также заберет их этого лечебного учреждения.

Чтобы заказать бесплатное такси, онкопациентам необходимо заранее обратиться на короткий номер 5522 - для абонентов lifecell и Vodafone. Звонки также бесплатны.

Автор: vartozhyty.com.ua Фонд "Варто жити" начал услугу бесплатного такси для онкопациентов

Для абонентов Kyivstar телефон другой: +38 093 170 72 19 стоимость по тарификации звонков на номера других мобильных операторов.

Услуга имеет ограничения. Недоступна для собственных нужд онкопациентов - в предоставлении услуги будет отказано, если пункт назначения будет другой, кроме государственного онкологического центра. Соответственно, такси не будет возить в частные больницы или другие клиники. Кроме того, стоимость одной поездки не должна превышать 300 грн.

Также услугой не имеют права пользоваться врачи и другой медицинский персонал, которые являются сотрудниками государственного онкоцентра.

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"Фонд не несет ответственности за жизнь и здоровье онкопациентов, и не предоставляет услуг, которые выходят за рамки компетентности операторов линии такси. В случае, если физическое состояние пассажира во время поездки на такси ухудшается из-за его диагноз, Фонд и компания-перевозчик не несут ответственности за пассажира, однако сделают все возможное, чтобы помочь ему", - предупреждают в фонде.

Чтобы услугой не воспользовались мошенники, онкопациенту нужно подтвердить свои личные данные и диагноз, данные о пациенте. Так, необходимо на номер Viber: +38 093 242 2132 отправить фамилию, имя и отчество пациента, полное название диагноза. И отправить подтверждающие фото или скан-копии документов. Личность могут подтвердить первая страница паспорта или водительские права. А для подтверждения диагноза - медицинская карточка, выписка или врачебное заключение.

В случае отказа онкопациентов предоставить оператору линии такси документы, подтверждающие личность и диагноз, последний оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги бесплатного такси.

Услуга такси временная, действует до исчерпания лимита бесплатных поездок, предоставленных онлайн-сервисом Uklon.

Линия бесплатного такси для онкопациентов стартовала свою работу 11 ноября 2020 в 19-ти городах Украины. В январе 2021 линия приостановила свою работу из-за отсутствия финансирования. Весной 2021 колл-центр снова возобновил работу линии такси в городах, где было впроважено локдаун с жесткими карантинными ограничениями, который парализовал работу транспорта.