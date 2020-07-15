"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры

Виталий Капранов: В наших реалиях Министерство культуры должно заниматься большим количеством инфраструктурных дел. Фото: Тарас Подолян

На должность министра образования назначили аморального человека. Александр Ткаченко опозорился фейковых новостями, грязной политической борьбой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"В наших реалиях Министерство культуры должно заниматься большим количеством инфраструктурных дел: библиотеки, филармонии, достопримечательности. Надо разбираться в кино, музыке, книгах и людях, которые возглавляют эти сектора годами. А теперь добавился еще и сектор информации (23 марта 2020 Кабмин реорганизовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины. -Gazeta.ua)", - объясняет он.

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По словам писателя, новый Минкульт не имеет никакого отношения к предыдущему.

"То ликвидировали. Нынешнее - организовано на базе информационного учреждения. Чиновник от культуры знает, как работает библиотечная система, цирки, театры, магазины. Понимает, к кому обратиться в случае проблемы. Были структурные связи. Сейчас - это чистое поле". - добавляет эксперт.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Ранее возглавлял группу телеканалов "1+1 Media".