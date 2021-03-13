"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 810
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 495
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2475
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1251
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 15444
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 261
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 333
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2358
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1071
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
3
5
10
3
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 594
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2358
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 342
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 387
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 16:26

"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Екатериной Шоломинской
  27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, нуждается в срочной операции на лице. На лечение и реабилитацию нужно €500 тыс.
27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, нуждается в срочной операции на лице. На лечение и реабилитацию нужно €500 тыс.

27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, нуждается в срочной операции на лице. На все лечение и реабилитацию нужно €500 тыс.

"Настя является дочерью моей сестры. В прошлом году поступила на учебу в Польшу. Не рассказывала на кого, хотела сделать нам сюрприз. Имеет экономическое образование. 5 марта позвонила, что будет ехать в Украину. Пообещала сбросить в вайбер, которым автобусом и во сколько. И все. Никаких координат не было. Связи тоже. На следующий день, примерно в 12 часов, мы узнали о ДТП с украинским автобусом. В нем ехала наша Настя. Истерика у сестры, и у меня. Мы не знаем, что там. Звонили каждые 5 минут в наше посольство, там никакой информации не давали. Только благодаря Альбине Гуменюк, которая координирует движение помощи, удалось выяснить, что она жива. Оказалось, что после аварии Настю уже паковали в черный мешок. Но санитар услышал в нее пульс. Мы ему очень благодарны", - рассказала Gazeta.ua тетя Екатерина Шоломинская.

Анастасия находится в реанимации госпиталя Перемошля. Она в медикаментозной коме.

"Насти удалили гематому в мозгу. Две первые операции сделали за деньги специального польского фонда. Он оплачивает первые дни пребывания всем пациентам, независимо, откуда человек. Но дальнейшее лечение надо оплачивать самому. У Насти раздробленное лицо, нос. Надо немедленно оперировать, потому что кости начнут срастаться, тогда надо будет все ломать. Такую операцию будут делать в другом городе. На нее нужно 60 тысяч евро. Из-за критического состояния Настю пока нельзя транспортировать. Все лечение с реабилитацией будет стоить в среднем 500 тысяч евро. У Насти есть страховка, но она самая дешевая, на 400 тысяч злотых. Это около 10 тысяч евро. Их хватит на каких-то две недели. Поэтому мы обращаемся за помощью к людям, к нашему правительству. Сестра Настю воспитывала сама. Она очень талантливая и хороший ребенок. Знает английский и польский языки. Она, как блоггер, известна многим людям. Добрая и искренняя, даже по фото это видно", - говорит Екатерина Шоломинская.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7573 4476 1715 (мать Стадниченко Ирина Александровна).

Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада

Первый украинский космонавт попал в космос

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

Открыли новую планету Солнечной системы

Самый массовый расстрел в истории страны

Республику включили в Третий Рейх

Папой впервые стал человек из Нового Света

Власть скрыла трагедию в Киеве

Самое читаемое
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 17748
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 12556
Почему нельзя мыться каждый день
Почему нельзя мыться каждый день Просмотров: 9828
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 8883
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 6948
Помощь
"Ребенка выдавили" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
"Ребенка выдавили" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
 Просмотров: 1953
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
 Просмотров: 153
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
 Просмотров: 963
"Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь
"Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь
 Просмотров: 1629
"Я вынуждена просить даже незнакомых людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
"Я вынуждена просить даже незнакомых людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
7
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
3
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
2
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
2
Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню
Голосов: 1190
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть