"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь

Автор: Фото предоставлено Екатериной Шоломинской 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, нуждается в срочной операции на лице. На лечение и реабилитацию нужно €500 тыс.

27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, нуждается в срочной операции на лице. На все лечение и реабилитацию нужно €500 тыс.

"Настя является дочерью моей сестры. В прошлом году поступила на учебу в Польшу. Не рассказывала на кого, хотела сделать нам сюрприз. Имеет экономическое образование. 5 марта позвонила, что будет ехать в Украину. Пообещала сбросить в вайбер, которым автобусом и во сколько. И все. Никаких координат не было. Связи тоже. На следующий день, примерно в 12 часов, мы узнали о ДТП с украинским автобусом. В нем ехала наша Настя. Истерика у сестры, и у меня. Мы не знаем, что там. Звонили каждые 5 минут в наше посольство, там никакой информации не давали. Только благодаря Альбине Гуменюк, которая координирует движение помощи, удалось выяснить, что она жива. Оказалось, что после аварии Настю уже паковали в черный мешок. Но санитар услышал в нее пульс. Мы ему очень благодарны", - рассказала Gazeta.ua тетя Екатерина Шоломинская.

Анастасия находится в реанимации госпиталя Перемошля. Она в медикаментозной коме.

"Насти удалили гематому в мозгу. Две первые операции сделали за деньги специального польского фонда. Он оплачивает первые дни пребывания всем пациентам, независимо, откуда человек. Но дальнейшее лечение надо оплачивать самому. У Насти раздробленное лицо, нос. Надо немедленно оперировать, потому что кости начнут срастаться, тогда надо будет все ломать. Такую операцию будут делать в другом городе. На нее нужно 60 тысяч евро. Из-за критического состояния Настю пока нельзя транспортировать. Все лечение с реабилитацией будет стоить в среднем 500 тысяч евро. У Насти есть страховка, но она самая дешевая, на 400 тысяч злотых. Это около 10 тысяч евро. Их хватит на каких-то две недели. Поэтому мы обращаемся за помощью к людям, к нашему правительству. Сестра Настю воспитывала сама. Она очень талантливая и хороший ребенок. Знает английский и польский языки. Она, как блоггер, известна многим людям. Добрая и искренняя, даже по фото это видно", - говорит Екатерина Шоломинская.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 4476 1715 (мать Стадниченко Ирина Александровна).