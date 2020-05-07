Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1584
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1791
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
6
7
8
10
&quot;Руки прочь от Стерненка&quot;: акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Стерненко вызвали в СБУ
Стерненко вызвали в СБУ
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1278
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2601
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1053
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 09:14

Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое

  Комментировать
Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое
В мае наблюдают пик ежегодной активности клещей Фото: pixabay.com

На май приходится наибольшая ежегодная активность клещей. Среди них есть пауки, способные вызвать болезнь Лайма.

Если укус клеща не заметить, и не лечиться, это может вызвать инвалидность. пишет ТСН.

"Большие клещи нападают только на животных, а вот меньше представляют угрозу для людей. Это покраснение, куда будет кровь стекать, только она может передавать болезнь Лайма. Только девочки сосут кровь, а мальчики нет", - рассказывает исследователь клещей Игорь Небогаткин.

Мужчина охотится на клещей с белым метровым флагом. Тянет по траве вдоль тропы лесопарковой зоны в пригороде Киева. Затем переворачивает - а там кишит.

"Многие препараты мне кололи под глаз, в висок, в ягодицы, в вены, 18 раз в день я принимала таблетки, представляете", - рассказывает Александра Кравчук.

Ее клещи кусали трижды. Последний раз - 10 лет назад. Через 3 года после укуса, девушка потеряла слух, зрение на 90%. Врачи диагностировали рассеянный склероз. Никто не связывал это с клещом. Дополнительные исследования указали на болезнь Лайма, с которой девушка боролась почти полтора года.

Болезнь Лайма проявляется как обычная простуда. Один из существенных признаков - кольцеобразное покраснение вокруг места поражения.

"Болезнь Лайма часто скрывается под неврологическими, сердечными и ревматологическими проявлениями. В этом коварство болезни. Нужно четко придерживаться алгоритма, если клещ все-таки укусил", - рассказывает инфекционист Виктория Клюс.

Клеща извлекать лучше в травмпункте, а для смельчаков есть даже специальные гаджеты.

"Если говорить о европейской рекомендации, то лучше исследовать клеща, узнать, инфицирован ли он, не инфицирован ли, а уже дальнейшие шаги: пить или не пить. В течение 72 часов нужно пропить антибиотик однократно. Если это был клещ присасывающийся, и вы видите, что был увеличен в размере, то есть напился крови, то лучше всего пропить", - говорит врач.

Паук, попал на тело - постепенно начал ползти по нему. За полсуток где-то присосётся и если не найдете - может месяц пить кровь. Поэтому в лес нужно надевать светлые вещи и длинные брюки. Большинство людей момент присасывания клеща вообще не ощущают. Найти паука можно только при тщательном осмотре тела.

"С себя все снимаете и смотрите, там носки - линия, по этой линии смотреть, сначала, если попадет, то в это место. Затем впадины под коленом, затем линия трусов, линия бюстгальера и линия волос", - говорит Небогаткин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клещ залез в бороду – в легенды чешского футбола парализовало лицо

Медики советуют ходить вытоптанными тропами, там труднее подхватить клеща, а также каждые 2:00 себя осматривать и обязательно обрабатывать себя и своих домашних животных средствами против клещей.

За три месяца этого года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. В прошлом году почти 4 с половиной тысячи, из них полсотни - это дети до 17 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Изобретатель начал изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 31311
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 27135
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18550
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 11556
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11538
Общество
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
 2 Просмотров: 450
Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех
Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех
 Просмотров: 522
Дожди, грозы, снег, морозы: погода в Украине на 7 мая
Дожди, грозы, снег, морозы: погода в Украине на 7 мая Просмотров: 990
Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США
Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США 1 Просмотров: 1197
В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина
В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 51140
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua