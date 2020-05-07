Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое

В мае наблюдают пик ежегодной активности клещей Фото: pixabay.com

На май приходится наибольшая ежегодная активность клещей. Среди них есть пауки, способные вызвать болезнь Лайма.

Если укус клеща не заметить, и не лечиться, это может вызвать инвалидность. пишет ТСН.

"Большие клещи нападают только на животных, а вот меньше представляют угрозу для людей. Это покраснение, куда будет кровь стекать, только она может передавать болезнь Лайма. Только девочки сосут кровь, а мальчики нет", - рассказывает исследователь клещей Игорь Небогаткин.

Мужчина охотится на клещей с белым метровым флагом. Тянет по траве вдоль тропы лесопарковой зоны в пригороде Киева. Затем переворачивает - а там кишит.

"Многие препараты мне кололи под глаз, в висок, в ягодицы, в вены, 18 раз в день я принимала таблетки, представляете", - рассказывает Александра Кравчук.

Ее клещи кусали трижды. Последний раз - 10 лет назад. Через 3 года после укуса, девушка потеряла слух, зрение на 90%. Врачи диагностировали рассеянный склероз. Никто не связывал это с клещом. Дополнительные исследования указали на болезнь Лайма, с которой девушка боролась почти полтора года.

Болезнь Лайма проявляется как обычная простуда. Один из существенных признаков - кольцеобразное покраснение вокруг места поражения.

"Болезнь Лайма часто скрывается под неврологическими, сердечными и ревматологическими проявлениями. В этом коварство болезни. Нужно четко придерживаться алгоритма, если клещ все-таки укусил", - рассказывает инфекционист Виктория Клюс.

Клеща извлекать лучше в травмпункте, а для смельчаков есть даже специальные гаджеты.

"Если говорить о европейской рекомендации, то лучше исследовать клеща, узнать, инфицирован ли он, не инфицирован ли, а уже дальнейшие шаги: пить или не пить. В течение 72 часов нужно пропить антибиотик однократно. Если это был клещ присасывающийся, и вы видите, что был увеличен в размере, то есть напился крови, то лучше всего пропить", - говорит врач.

Паук, попал на тело - постепенно начал ползти по нему. За полсуток где-то присосётся и если не найдете - может месяц пить кровь. Поэтому в лес нужно надевать светлые вещи и длинные брюки. Большинство людей момент присасывания клеща вообще не ощущают. Найти паука можно только при тщательном осмотре тела.

"С себя все снимаете и смотрите, там носки - линия, по этой линии смотреть, сначала, если попадет, то в это место. Затем впадины под коленом, затем линия трусов, линия бюстгальера и линия волос", - говорит Небогаткин.

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Медики советуют ходить вытоптанными тропами, там труднее подхватить клеща, а также каждые 2:00 себя осматривать и обязательно обрабатывать себя и своих домашних животных средствами против клещей.

За три месяца этого года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. В прошлом году почти 4 с половиной тысячи, из них полсотни - это дети до 17 лет.