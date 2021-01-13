Нашествие лис - животные в поисках пищи разгуливают по городу

Животное спокойно реагирует на людей. Фото: pinterest.com

В Виннице на улицах города бегают лисицы в поисках пищи.

Видео, как лиса разгуливает между многоэтажек, попало в сеть, передает ТСН.

Животное спокойно реагирует на людей и машины рядом.

"Местные говорят, за последнюю неделю уже не впервые видят лисиц в своих дворах. Те ищут еду на помойках и даже охотятся на бездомных кошек", - рассказывают в сюжете.

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По словам лесников, в лесах действительно развелось много лисиц, поэтому животные идут в города в поисках пищи. Они также предостерегают людей, чтобы они не кормили животных и обходили их стороной.

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