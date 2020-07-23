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четверг, 23 июля 2020 16:59

"Нашего ребенка мы ждали целых 9 лет" - родители умоляют спасти жизнь дочери

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У 3-летней Анастасии Кишлалы из города Болград Одесской области обнаружили острый лимфобластный лейкоз - рак крови. Жизнь девочке спасают в клинике Барселоны. Обследование и лечение стоят 315 тыс.евро.

Автор: Галина Кишлалы
  У 3-летней Анастасии Кишлалы обнаружили острый лимфобластный лейкоз
У 3-летней Анастасии Кишлалы обнаружили острый лимфобластный лейкоз

"Настюша для нас с мужем долгожданная. Нашего ребенка мы ждали 9 лет. Мы ее ждали целых 9 лет. До 2 лет доченька росла здоровой и активной. В ноябре у нее заболел живот, и поднялась температура. Анализ крови был плохой, и нас направили в гематологическое отделение областной больницы. Там обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Дочь перенесла высокодозовую химию и лучевую терапию. В прошлом году в сентябре должен был быть заключительный протокол, но пошли осложнения. Добавлялись новые диагнозы. Нас согласились принять испанские врачи. Выставили счет на 315 тысяч евро. За все время лечения все наши сбережения давно потрачены. Но мы не можем опускать руки. Обращаемся за помощью к людям. Просим помочь нам спасти нашу долгожданную дочь. Будем благодарны всем за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Галина Кишлалы.

Автор: Галина Кишлалы
  У 3-летней Анастасии Кишлалы обнаружили острый лимфобластный лейкоз
У 3-летней Анастасии Кишлалы обнаружили острый лимфобластный лейкоз

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5168 7422 0711 3741 (Кишлалы Галина Степановна).

Автор: Любовь Карнарук
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