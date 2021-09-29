Народные приметы 30 сентября - сегодня начинали день из слез

Сегодня зачастую холодно и пасмурно. Фото: pixabay.com

30 сентября в церкви вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. В народе этот день называли "бабскими имининами" и поздравляли всех женщин.

Сегодня принято начинать день с громкого плача. Женщины жаловались друг другу на невзгоды в семье. Считали, что это поможет избавить семью от проблем на целый год.

Также женщины сегодня был выходной от домашних дел.

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Народные приметы на 30 сентября

Свадьбу и венчание 30 сентября не проводят - плохая примета.

Народные приметы говорят, что этот день всегда холодно и дождливо.

После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.

Если журавли полетят в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее.

Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.

На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров свадьбы играют.

Святые жили в Риме во времена царствования императора Адриана (117-138 гг). София - благочестивая вдова. Растила трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Такие имена они получили в честь трех главных христианских добродетелей. София была глубоко верующей христианкой, потому воспитала дочерей в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам.