Народные приметы 22 сентября - сегодня ходят на кладбище

Сегодня в церкви почитают родителей Девы Марии. А в народе 22 сентября считали днем семьи.
Издавна родители посещали молодоженов, которые недавно поженились. Должны были проверить их быт и оценить, счастливую ли имеют супружескую жизнь. Молодая хозяйка угощала гостей выпечкой.
Также сегодня посещали умерших родственников. Убирали на их могилах.
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Народные приметы 22 сентября
Много паутины - к теплой осени и морозной зиме.
Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
Если выпадет снег, то будет плохой урожай следующего года.
Много шелухи на луке - зима будет холодной.
Листья из вишни еще не опали - к теплой погоде.
22 сентября православные верующие отмечают второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой.
Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о ребенке. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.
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