Народные приметы 22 сентября - сегодня ходят на кладбище

Сегодня навещают умерших. Фото: pixabay.com

Сегодня в церкви почитают родителей Девы Марии. А в народе 22 сентября считали днем ​​семьи.

Издавна родители посещали молодоженов, которые недавно поженились. Должны были проверить их быт и оценить, счастливую ли имеют супружескую жизнь. Молодая хозяйка угощала гостей выпечкой.

Также сегодня посещали умерших родственников. Убирали на их могилах.

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Народные приметы 22 сентября

Много паутины - к теплой осени и морозной зиме.

Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.

Если выпадет снег, то будет плохой урожай следующего года.

Много шелухи на луке - зима будет холодной.

Листья из вишни еще не опали - к теплой погоде.

22 сентября православные верующие отмечают второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой. Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о ребенке. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.