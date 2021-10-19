Народные приметы 20 октября. Как сегодня уберечься от несчастья

Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя носить старую одежду. Фото: pixabay.com

Православные верующие 20 октября вспоминают преподобного Сергея Печерского и Сергея Вологодского.

В народе этот праздник называли Сергей Зимний. Предки сегодня садились завтракать только тогда, когда накормят весь скот. Веровали, что после этого животные не будут болеть и будут приносить больше пользы.

Печь в этот день растапливал нашмолодший в семье. В народе считали, что так тепло будет греть всю зиму. Хозяйки же 20 октября не месили тесто, потому выпекание может принести несчастье в дом.

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Замужние женщины надевали на голову новый платок, который им дарил муж, и ходили в нем весь день. По поверьям, такой головной убор избавит от мигрени и головной боли.

20 октября считали неблагоприятным для празднования свадьбы. Считали, если ребенок родился в этот день, то у него будет несчастливая судьба.

Народные приметы:

- Выпал снег, а на деревьях остались листья - похолодание придет нескоро.

- Месяц бледный - жди снега и мороза.

- Хорошая погода - такая же продержится еще три недели.

- Много листьев на деревьях - впереди "бабье лето".

- Птицы летают низко над землей - будет похолодание.

Сергей Вологодский основал Нуромскую обитель на берегу реки Нурма. После смерти святого к его могиле приходили верующие. Там они исцелялись от болезней.