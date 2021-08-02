Народные приметы 2 августа: что сделать, чтобы стать богатым

Если на Илью пойдет дождь, то он будет считаться целебным. Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 августа, в народе отмечают День Ильи. Праздник установили в честь ветхозаветного пророка.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с обычаями в этот день.

В день памяти святого должен идти дождь. Говорят, он считается благодатным. Если умыться им, то можно исцелиться от болезней. С этого дня устанавливается умеренное тепло. День сокращается, а ночь становится длиннее.

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После 2 августа появляются первые признаки приближения осени, ощутимая разница между температурами ночи и дня. Традиционно в этот день выпекали торжественный хлеб из первого урожая. Его разрезали и раздавали в порядке от старшего к младшего члена семьи.

По обычаю, Ильин день считается для свадьбы хорошей датой, потому что Илья Пророк - покровитель семейных пар. Венчание в этот день принесет в семью не только успех, но и богатство.

Приметы на День Ильи

Если утром облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать хорошего урожая; если облачно в полдень - средний сев, а если вечером - сев поздний и урожай плохой.

Прошел Илья - жди гнилья.

На Илью до обеда лето, а после обеда - осень.

Илия мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.

После Ильи - громы не страшны.

2 августа в православной церкви почитается память святого пророка Илии. Он был известен как ревностный христианин, активно боролся с идолопоклонством. Когда Илья умирал, то Бог его забрал живого на небеса.