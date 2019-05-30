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четверг, 30 мая 2019 14:28

Нардеп Мураев начал служить в храме Российской церкви в Украине

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Нардеп Мураев начал служить в храме Российской церкви в Украине
Опубликовали фото Евгения Мураева в церкви. Фото: Facebook

Нардеп Евгений Мураев пришел на службу в храм Российской церкви в наряде иподиакона.

Благодаря протекции председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадима Новинского стал иподиаконом митрополита Бориспольского Антония.

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев написал об этом в Facebook. Опубликовал фото.

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"Олигарх Вадим Новинский подтянул своего друга Евгения Мураева в иподиаконы митрополита Бориспольского Антония (Паканича). Фото с богослужения в Иерусалиме в Великую Субботу", - подписал фото Ковалев.

Иподиакон служит при архиереи во время его священнодействий.

Российская церковь имеет прибыль, аналогичную торговле наркотиками. Это крупнейшая торговая сеть в РФ. Торгует свечами, иконами, крестиками и кагором. Имеет прибыль около 47 тыс. грн в год.

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