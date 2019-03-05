Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

Нафтогаз в апреле 2019 подаст новый иск против Газпрома. Фото: Рoliteka

Нафтогаз готовит иск против Газпрома за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции

Об этом во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась в Брюсселе, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Укринформ.

"Мы твердо намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, иск будем подавать в конце апреля 2019", - заявил он.

Витренко отметил, что Украине начинает бороться с газовым монополистом в самой Европе.

"Европейские законы по конкуренции составят основу для иска против России, в пользу европейским потребителям и украинскому государству. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", - подчеркнул он.

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По словам Витренко, если в текущем году завершат строительство "Северного потока - 2", это будет иметь тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы. Газпром сможет усилить свои монопольные позиции на европейском газовом рынке, что побуждает уже европейскую сторону "играть" по правилам Газпрома и адаптировать европейское законодательство к его требованиями, без исключений. А это приведет к росту стоимости газа для европейских потребителей.

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконным захват активов "Нафтогаза" во время аннексии Крыма. Международный трибунал принял решение о привлечении России к ответственности за нарушения двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.