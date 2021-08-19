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четверг, 19 августа 2021 09:38

Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом

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Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

Сегодня из-за значительного ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

Большинство областей накроют мощные грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Поднимется также уровень воды в реках.

"19 августа сильные ливни пройдут в южных и центральных областях. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Град со шквалами 15-20 м/с ожидаются в центральных, кроме Винницкой, южных и восточных областях. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней.

Из-за дождей в бассейнах рек Сан и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также левых притоках Днестра вода поднимется на 0,2-0,8 м.

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В Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако в столице сегодня не будет дождливо. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...24°С. 22 августа дождя тоже не предвидится. Только в ночь на 22 число есть вероятность небольших осадков. Днем +24°С, вечером +18...20°С. 23 августа в Киеве будет солнечно, +25°С.

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Дата
19
августа

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