Надо брать пример с Китая, чтобы помог локдаун - Голубовская

Локдаун подействует, если будет жестким. Фото: Укринформ

Локдаун поможет в борьбе с распространением Covid-19, если будет таким жестким, как в Китае.

"Там почти нет пандемии. Фиксируют менее, 20 Covid-больных на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель. Но в Китай сейчас достаточно сложно попасть даже с дипломатическим паспортом. Три дня вас туда впускают и берут мазки отовсюду. Три дня выпускают оттуда .. . очень все жестко", - рассказала врач-инфекционист и профессор Ольга Голубовская в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Ожидаемого эффекта не будет, если не соблюдать жесткие меры, считает она.

Новый локдаун в Украине будет нужен, если очень серьезно увеличится количество больных.

"Если будет очень большой вал, он (жесткий карантин) нужен хотя бы ... на неделю, хотя бы сбить", - сказала медик.

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23 сентября на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Речь идет о ряде запретов и ограничений для зон массового скопления людей. Ограничений не будет, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР или экспресс-тестирования.