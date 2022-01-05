Над Украиной летают американские разведчики

Над Украиной стали чаще летать разведчики союзников. Фото: Pexels

Два американских разведывательных самолета RC-135W и E-8C летают над Украиной.

RC-135W США залетел в Украину из Великобритании. Boeing E-8C вылетел из Германии, сообщает "Мілітарний".

В последние месяцы союзники стали чаще летать над Украиной. В конце 2021 года разведывательные самолеты RC-135 и E-8 Великобритании и США одновременно пересекли воздушное пространство Украины.

Boeing RC-135 принадлежит к семейству больших разведывательных самолетов. Их применяют для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

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E-8C Joint Stars был создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300, предназначен для отслеживания и управления боевыми действиями наземных войск.

Три стратегических разведчика НАТО работали 30 декабря над Черным морем и восточными районами Украины. В шесть утра с авиабазы ​​Хайна на острове Кипр взлетел американский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Около 8:00, войдя в небо над акваторией Черного моря, самолет приступил к мониторингу оккупированного Крыма.