Над Украиной летали американские разведчики

За Украиной следила авиация США. Фото: Pexels

Над Украиной пролетели американский беспилотник и разведчик.

Над оккупированным Крымом курсировал разведывательный самолет США, сообщает сайт для отслеживания полетов Flight Radar.

Разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk пролетел над Днепропетровщиной, прифронтовыми районами Донецкой и Луганской областей. Летал вдоль Полтавщины в Киев и Житомир. Этот маршрут повторил несколько раз. Вероятно, аппарат базировался на корабле ВМС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские разведывательные самолеты следили в Украине за российскими войсками

Разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint вылетел в Украину из аэродрома Ханья на Крите. Он пролетел через оккупированный Крым и побережье Краснодарского края России. В 16:00 вернулся на Крит.

Два американских разведывательных самолета RC-135W и E-8C летают над Украиной. RC-135W США залетел в Украину из Великобритании. Boeing E-8C вылетел из Германии. В последние месяцы союзники стали чаще летать над Украиной.